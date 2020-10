Sette serate di grande musica live per scegliere il vincitore dell’edizione 2020 di X Factor: il talent show di Sky entra nella fase calda, con i 12 concorrenti in gara che si sfideranno stasera a colpi di inediti. Al loro fianco i giudici che li hanno seguiti durante la preparazione settimanale e Alessandro Cattelan, che li accoglierà in studio.