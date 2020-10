Live X Factor, Cornici Bianche, l'inedito di Mydrama: testo e video

Il testo e il video dell’inedito della 22enne cresciuta a Cremona e scelta da Hell Raton per la sua squadra Under Donne

Per Mika lei sa bene i motivi per i quali è su questo palco: “Con pochi gesti e la sua voce riesci a riempire lo studio. Ci sono tante cose che puoi fare e sei nelle mani giuste”. Hell Raton si complimenta con lei e prova, al tempo stesso, a tenerla con i piedi per terra: “Successo è una parola al passato”.

Per Manuel Agnelli è già in grado di muoversi sul palco come una professionista consumata. Per Emma è promossa a pieni voto con lode: “Tu non fai la cantante, tu sei una cantante”.

Un lungo percorso quello di Mydrama ( X Factor 2020, Mydrama (ri)conquista Hell Raton e chiude il cerchio. VIDEO ) , che spiega come il suo nome d’arte derivi da un duro periodo della sua vita. Una fase delicata e tormentata, che ha impresso nel testo del suo singolo d’esordio a X Factor 2020, “Cornici bianche” con cui debutta stasera in diretta. Una canzone che è un grido rivolto a tutti, incitando chiunque a non mollare mai ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ).

Ad ogni esibizione, Mydrama ha conquistato tutti i giudici. Alle audizioni ha presentato un mashup acustico: “Grazie a Dio” di tha Supreme e “Nuova registrazione 326” di Mara Sattei. “Hai un timbro che è emozionante, hai una naturalezza espressiva pazzesca, hai un modo di cantare che è al servizio delle tue emozioni” ha commentato Manuel Agnelli. “Alessandra, la prima volta mi hai emozionato tantissimo, mi hai lasciato senza parole e mo’ io ho paura perché l’aspettativa su di te è alta, non deludermi” il commento invece del suo giudice, Hell Raton, prima che si esibisse sulle note di i " I Hate U I Love U ". Ai live, la 22enne è volata grazie ad una magistrale interpretazione di “Dios nos libre del dinero” di Rosalia .

“È partito tutto dal mio piccolo studio costruito nella mia stanza e sono andata a finire in studi veramente grossi, davanti a persone professioniste” ha raccontato nel video di presentazione.

Il testo di “Cornici bianche”

Lasciami ancora quei fiori sopra questo tavolo

Voglio vedere il colore che poi mi fa ripensare a te

Prenderò ancora un minuto per capire come sto

E dirmi poi quanto dura perché io correvo via da te

Cornici bianche risaltano

D'oro e d'acciaio

Lascia vedere I tuoi occhi diversi da un mio satellite Scaliamo sopra giganti che

Poi sanno dove sto

Non ricordarmi quell'ora perché

Siamo come frammenti di storia ma

Io no non vorrò mai sentirmi dire di non continuare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Lasciami stare perché non vorrò più rimpiangere

Voglio capire per ora perché mi perdevo affianco a te

Vivimi ancora un minuto perché poi ripenso a me

Lasciami andare non voglio pagare per te

Io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Io no non vorrò mai sentirmi dire che non lo so fare

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale