Live di X Factor, Bonsai è l'inedito di Santi: testo e video

Il giovane cantautore bolognese, componente della squadra Under Uomini di Emma, propone il suo inedito prodotto da Frenetik&Orang3

Mika ha apprezzato la grande sincerità del brano: “Dentro di te c’è una grinta che forse avevo sottovalutato”. Si è detto sorpreso anche Hell Raton , che ha sottolineato come Santi si meriti il fatto d’essere giunto su questo palco.

Santi porta sul palco di X Factor 2020 il suo inedito, “Bonsai” . Un brano che indica l’importanza d’avere sempre fiducia in se stessi, sentendosi unici e speciali ogni singolo giorno ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ).

Chi è Santi

Filippo Santi, cantautore bolognese classe 2002, ha convinto tutti ai Bootcamp grazie ad un’interpretazione piano e voce di “Gaetano” di Calcutta. Ragazzo acqua e sapone, è molto legato alla sua famiglia e suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso. Si descrive come “un regaz che scrive e canta”. Respira la musica in casa, fin da piccolo, essendo cresciuto in una famiglia di musicisti. Frequenta l’ultimo anno del liceo musicale e nella terza e ultima fase prima del Live Show ha presentato l’inedito “92B”.