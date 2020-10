Live di X Factor, Bomba è l'inedito di Vergo: testo e video

L’inedito del 29enne siciliano, uno dei tre concorrenti scelti da Mika per la categoria Over

Hell Raton chiede per lui un applauso del pubblico, dicendosi felice del fatto che Mika lo abbia scelto per i live di X Factor 2020: “Sei riuscito a sorprendermi, mostrando la tua crescita”.

Mika ha voluto lavorare sulla timidezza di Vergo , andando a eliminare quei gesti eccessivi sul palco che non fanno che mascherare chi è davvero. Per il giudice la musica pop serve a far sognare ed è questo l’obiettivo di “Bomba”, l’inedito del suo concorrente.

Chi è Vergo

Tra i 12 artisti di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020) è presente anche Giuseppe Piscitello, in arte Vergo. Scelto da Mika per la categoria Over, il 29 enne è nato a Palermo e si è trasferito a Milano per continuare a lavorare con la musica. Carismatico, capace di conquistare grazie anche alla sua teatralità, ha ottenuto 4 sì alla prima audizione grazie proprio all’inedito “Bomba” (X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020). In particolare Mika aveva dichiarato: “Hai il senso di una canzone pop, che funziona e che arriva”. Di giorno Vergo fa il portinaio, mentre di notte il producer, ama il reggaeton e ha subito apprezzato il comportamento dei giudici che hanno capito l’impegno che mette nel fare musica.