X Factor, il ritorno del capitano Alessandro Cattelan. VIDEO

approfondimento

X Factor, Cattelan apre (virtualmente) il secondo Live

Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 con un post su Instagram, in cui raccontava di essere a casa sotto controllo e isolato, Alessandro Cattelan, non è salito sul palco di XF2020 per due puntate, seguendo a distanza la gara condotta da Daniela Collu. Finora c'è stato virtualmente, ma ci è mancato tantissimo e rivederlo stasera per il quarto Live ci riempie di gioia. Il capitano ci aveva già raccontato di quanto sia stato duro tutto questo periodo "vivere confinati nella propria stanza con la paura di contagiare la famiglia è dura". Ma il peggio è passato, finalmente. Bentornato Ale!

le prime parole di ale nel corso dell'opening



"Grazie mille a tutti e benvenutivdalla Sky Wifi Arena…sono così felice di rivedervi stasera, ragazzi che bello tornare, mi siete mancati tantissimo, anche voi giudici". Il capitano chiama e dedica un applauso per Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli, "vi ho seguito da casa, bravi, siete andati alla grande, ma non avevo dubbi. Un applauso al corpo di ballo e uno per la grandissima supplente, Daniela Collu, che ringrazio per disponibilità, non era facile".