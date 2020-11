X Factor, Cattelan apre (virtualmente) il secondo Live

Il capitano di X Factor non è sul palco per la seconda puntata dei Live Show, ma in collegamento da casa passa temporaneamente il testimone a Daniela Collu. Il video

Questa volta è Cattelan a presentare chi condurrà il secondo Live di XF2020 (VAI ALLO SPECIALE) e lo fa in collegamento da casa con la sua proverbiale ironia. Ringrazia Daniela Collu e la incoraggia: “So che è una cosa grossa, ma gliela farai, il consiglio è non fare battute sessualmente sconvenienti e contare fino a undici, dico undici perché un ragazzo uscirà subito e per questo avrai un codice in meno da ricordare. Tranquilla, la porterai a casa alla grande". Daniela è apparentemente sollevata, "mi limiterò a contare". Un inizio virtuale all'insegna della speranza e della voglia di condividere tutto, anche le difficoltà del presente.