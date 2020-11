X Factor 2020, attesa per la seconda puntata di Live in DIRETTA

“Vivo di musica e per la musica ogni singolo giorno della mia vita. Casadilego mi ricorda tutti i giorni che la vita è come una casa di lego, i mattoncini che si mettono si devono togliere per poter accogliere nuovi mattoncini. Voglio essere una casa di lego per accogliere nuove esperienze”, sono le parole con cui la gioivane si è presentata a X Factor Italia.