X Factor 2020, secondo Live: Eda Marì è la prima eliminata

Il secondo Live di XF2020 ( VAI ALLO SPECIALE ) entra subito nel vivo della competizione con uno scontro diretto a pochi minuti dal suo inizio. Il testa a testa è tra Eda Marì in squadra con gli Over di Mika e Santi, nel team degli Under Uomini di Emma. Filippo è il meno ascoltato della settimana, il suo inedito Bonsai , non è stato “streammato” come avrebbe voluto sulle piattaforme e certificato GFK ( X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020 ), ma ciònonostante, per lui la gara continua. A essere esclusa definitivamente dalla gara è Eda.

La giuria chiama il tilt

Un risultato inaspettato che lascia l'amaro in bocca all'unica rappresentante femminile della squadra di Mika, e non solo a lei. Il secondo Live di XF, come sottolineato da Agnelli inizia in maniera sofferta con una eliminazione diretta. Una scelta difficile per l'intera giuria, tanto difficile da chiamare il tilt. Ai giudici non sono bastati i trenta secondi a loro disposizione per decidere in autonomia il destino dei ragazzi in ballottaggio. Mika difende la sua concorrente ed elimina Santi, Emma a sua volta segue comprensibilmente l’esempio del collega difendendo il suo pupillo, Manuel Agnelli, coerente con le sue precedenti opinioni elimina Filippo, e l’ago della bilancia che sarebbe dovuto essere Manuelito non nasconde la grossa difficoltà nel prendere posizione, alla fine sceglie Santi e fa scattare il tilt. Il verdetto passa nelle mani del pubblico e i secondi questa volta, sono duecento. Secondi in cui l’ansia è a mille e l’atmosfera si fa rovente. Nell’attesa i due talenti ringraziano per l’opportunità avuta, “non è scontato essere qui, fuori c’è una situazione molto brutta e credo sia il momento di stare tutti uniti, grazie!” (Santi), “io non ho parole, voglio solo dire grazie a tutti, se sono qui è per voi” (Eda). Queste le ultime parole della giovane cantante e ballerina Eda. Si era fatta conoscere fin dai suoi primi passi sul palco delle Audizioni (X Factor 2020, Eda Marì conquista Mika e sogna i Live), dimostrando molta grinta, a dispetto di una apparente fragilità che pur si porta dentro. Stasera abbandona il palco in punta di piedi, amareggiata ma felice dell'esperienza fatta.