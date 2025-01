Filippa Lagerback, l'omaggio a mamma Margaretha: "Sei sempre con noi"

La co-conduttrice di "Che Tempo Che Fa" non ha partecipato alla puntata del 19 gennaio. L'annuncio della morte di Margharetha, medico in pensione, l'ha dato il padrone di casa, Fabio Fazio

Filippa Lagerback ha affidato a Instagram il ricordo della mamma Margaretha, scomparsa nella giornata di domenica 19 gennaio. "La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa, piena di energie, vita, allegria, l'abbiamo conosciuta tutti. Abbracciamo Filippa più forte che possiamo": queste le parole con cui Fabio Fazio (FOTO) aveva motivato l'assenza di Lagerback a Che Tempo Che Fa.

Il post di Filippa Lagerback

"La mamma che fa continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza. Sei sempre con noi. Grazie Mamma, solo cose belle", ha scritto Filippa Lagerback su Instagram, ringraziando i fan per l'affetto ricevuto. "La mamma sarebbe stata sorpresa e grata".

Medico in pensione, Margaretha era molto presente nella vita di Filippa. Molti sono i video della conduttrice che le ritraggono insieme, nella casa della donna in Svezia come nei loro viaggi per l'Europa. Quando Lagerback ha compiuto 50 anni, il marito Daniele Bossari le ha organizzato una festa sopresa, facendo arrivare Margaretha dalla Svezia. Il video in cui Filippa la vede, e si commuove fino alle lacrime, hanno fatto il giro del web.