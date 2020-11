I Maneskin ospiti del secondo Live di X Factor 2020

La band romana che ha conquistato le classifiche negli ultimi anni, sarà ospite del talent show di Sky Uno, giovedì 5 ottobre in occasione del secondo Live

I Maneskin, arrivati secondi nell'undicesima edizione del talent show più amato del piccolo schermo, tornano a calcare il palco di X Factor, giovedì 5 ottobre su Sky Uno in prima serata, non più nelle vesti di concorrenti, ma di ospiti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si riprendono le scene dopo due anni e lo fanno con un brano crudo, ma sopratutto rock, come nel loro stile. Si intitola Vent'anni ed è nato durante il lockdown (CORONAVIRUS LO SPECIALE), "per parecchio tempo non ci siamo potuti vedere. Il primo germoglio è il giro di chitarra di Thomas; poi Damiano ci ha scritto il testo e finito il lockdown abbiamo unito tutti i riff e ha preso vita il brano. In fase di scrittura abbiamo esaminato idee differenti e non ci siamo posti il problema della lunghezza e neanche di un assolo, elemento oggi assai raro".

il ritorno dei maneskin approfondimento X Factor: i Maneskin escono col sorriso e un disco d'oro. L'INTERVISTA Il gruppo si è fatto conoscere proprio grazie a X Factor nel 2017 e del talent conservano uno spendido ricordo: "per noi è stata una ottima vetrina perché se vai con la tua idea di musica, lì la sviluppi. L’obiettivo è usarlo come un trampolino di lancio. Bisogna avere le idee chiare. Il talent non è un fine ma un mezzo, l’obiettivo è utilizzarlo per dare risonanza a quello in cui si crede. Noi avevamo le idee chiare già prima del programma. E saremmo fortissimi comunque". Non resta che vederli salire su quel fatidico palco, dove tutto è nato. L'appuntamento è domani su Sky Uno e NOW TV, dalle 21.15 in poi.