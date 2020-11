Alessandro Cattelan è positivo al coronavirus

Il conduttore di X Factor ha fatto sapere attraverso le sue pagine social di essere risultato positivo dopo un test rapido e di essere a casa in attesa del test molecolare. “Sono in ottime mani”, ha aggiunto Cattelan riferendosi alle attenzioni (a distanza) della moglie e delle figlie

Alessandro Cattelan è risultato positivo al coronavirus dopo un test rapido ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI ). L’ha annunciato lo stesso conduttore di X Factor con un messaggio sui social. Cattelan ha fatto sapere di essere isolato a casa, in attesa del test molecolare.

Alessandro Cattelan positivo al coronavirus

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid”, ha scritto Cattelan su Instagram. “In attesa di effettuare un test molecolare – ha aggiunto – sono a casa sotto controllo e isolato”. Il conduttore ha poi sottolineato di essere in buone mani, grazie alle attenzioni della moglie e delle figlie: “@ludosauer (Ludovica Sauer, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.