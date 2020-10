X Factor 2020, gli ascolti tv dei primi Live

Il primo Live Show si posiziona al primo posto degli eventi televisivi non sportivi con numeri sempre altissimi anche dai social. Tutti i dati

L’esordio dei Live, su Sky Uno/+1, ha registrato 870mila spettatori medi con una share del 3,6%, in crescita del +10% rispetto alla omologa puntata della scorsa edizione. E ancora, numeri sempre altissimi anche dai social: con 616.673 interazioni totali, il primo Live Show si posiziona al primo posto degli eventi televisivi non sportivi, con un +68% di interazioni in più rispetto alla prima puntata dei Live della scorsa edizione. Per quanto riguarda la rilevazione 24/7, le interazioni generate da X Factor (VAI ALLO SPECIALE) durante tutta la giornata di ieri sono state 843.723 ed anche in questo caso risulta essere il primo contenuto non sportivo della giornata in rilevazione continuativa, con un +117% rispetto alla precedente edizione. L’hashtag ufficiale #XF2020 è stato nella classifica dei Trending Topic Worldwide ieri sera per tutta la durata della messa in onda; nella classifica dei TT Italia, invece, vi è rimasto fino alle prime ore di questa mattina, e tra le parole più discusse sono salite anche Ale Cattelan, X Factor, Manuelito, Emma, Mika, Little Pieces of Marmelade, Naip, Melancholia, Manitoba (fonti: Talkwalker, Trends24.in) Sui 7 giorni, l’ultima delle puntate delle selezioni, la Last Call on air la scorsa settimana, ha raccolto nel complesso 2.600.000 spettatori medi.

approfondimento X Factor, gli inediti dei concorrenti al primo Live. Nessun eliminato Il meccanismo della puntata di ieri prevedeva – per la prima volta nella storia del programma – le esibizioni dei 12 cantanti di quest’anno con i loro brani originali, divisi in due manche: al ballottaggio finale sono finiti Eda Marì con Male e Manitoba con La Domenica. I quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika hanno salvato il gruppo, mandando la concorrente degli Over di Mika al ballottaggio che si terrà in apertura della prossima puntata, attesa per giovedì prossimo, 5 novembre, sempre su Sky e NOW TV. Il meccanismo per individuare lo sfidante dello scontro a 2 si svilupperà nel corso di tutta la settimana: nei prossimi sette giorni, infatti, i singoli presentati dai concorrenti saranno sottoposti al giudizio diretto del pubblico attraverso la rilevazione degli ascolti e degli acquisti effettuata da GfK; nel periodo compreso tra oggi, venerdì 30 ottobre, e la mezzanotte di martedì 3 novembre, GfK rileverà gli streaming e i download dei brani sulle piattaforme digitali. All’inizio del secondo Live Show, dunque, l’artista con il singolo meno ascoltato e meno acquistato sulle piattaforme digitali accederà a questo ballottaggio, e solo uno dei due passerà il turno e potrà continuare il proprio percorso all’interno di #XF2020.