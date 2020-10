Pubblico a casa e giuria scelgono di mandare al ballottaggio la prossima settimana la cantante degli Over, che ha perso la sfida contro i Manitoba. Inedito dopo inedito, ripercorriamo il meglio della diretta di ieri sera

Protagonisti della prima puntata della fase dei Live (FOTO) gli inediti dei concorrenti: Under Uomini, Over, Gruppi e Under Donne presentano i loro brani originali, dando il via alla competizione di X Factor 14 (SCOPRI cosa è successo: il liveblog). La gara si svolge attraverso due manche: Eda Marì e i Manitoba sono i meno votati e finiscono al ballottaggio davanti alla giuria, che decide di salvare il duo di Firenze. La cantante calabrese sfiderà al prossimo Live il collega che nel corso della settimana, con il suo inedito, risulterà il meno streammato sulle piattaforme e certificato GFK (X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020). Nella Sky Wifi Arena presente una piccola rappresentanza di pubblico live, persone assunte da Fremantle che così come tutti i membri della produzione rispettano il protocollo di sicurezza e sono sottoposte a tampone.

X Factor 2020, la prima manche del primo Live Sei inediti per sei concorrenti. È il trapper Blind a rompere il ghiaccio con la sua “Cuore nero” (SCOPRI testo e video), hit già ascoltata alle Audizioni e riarrangiata per l’occasione, che conferma la “street credibility”, come la chiama Cattelan, del giovane artista. L’entusiasmo in studio è alto e Cmqmartina mantiene il mood con “Serpente” (SCOPRI testo e video). Manuel Agnelli le dice di volerla artisticamente “più osè”. Segue Eda Marì degli Over con un pezzo scritto da lei, “Male” (SCOPRI testo e video), che regala una performance "molto intensa", secondo Hell Raton: "Si vede, anzi, si sente che quello che canti l’hai provato veramente”, commenta il giudice.

Siamo al giro di boa della prima manche: la maleducata "One cup of happiness" (SCOPRI testo e video) dei Little Pieces of Marmelade piace ancor più che alle selezioni, con quell’esplosione di “energia pura, talento, forza, emozione”. La prima fase si chiude con la doppietta Blue Phelix e Casadilego, degna conclusione di una gara dall'esordio elettrizzante: il cantante livornese (ri)propone "South Dakota" (SCOPRI testo e video), la più giovane dei concorrenti della 14sima edizione del talent show di Sky si esibisce al pianoforte cantando la sua "Vittoria" (SCOPRI testo e video), per la prima volta in italiano, riuscendo a stupire.

Le esibizioni della seconda manche Mix di stili musicali e contaminazioni sonore la fanno da padroni durante la seconda fase del Live. Un gruppo apre la competizione: sono i “congiunti” Manitoba che propongono “La domenica” (SCOPRI testo e video), brano presentato ai Bootcamp che mette in luce i primi miglioramenti fatti in queste settimane di lavoro e conquista Emma: "Mi piace quello che fate". L’indie lascia spazio al pop puro che invade il palco insieme a Vergo e la “Bomba” (SCOPRI testo e video) delle Audition: “Sei un personaggio, sei tu che rendi le cose speciali”, ammette Manuel Agnelli.

Il ritmo si fa più gentile con "Bonsai" di Santi (SCOPRI testo e video) e con la magnetica performance di Mydrama che presenta "Cornici bianche" (SCOPRI testo e video), un brano in cui racconta un po’ dei drammi che la giovane si porta dentro (e a cui deve il nome d’arte). Bastano pochi minuti per ritrovarsi immersi nell’eccentrica "Attenti al loop" (SCOPRI testo e video) guidati dalla talentosa stramberia di N.A.I.P. (“Vorrei vederti arrivare in finale”) e si chiude con “Leon” (SCOPRI testo e video) dei Melancholia, “il gruppo più credibile di quest’anno” secondo Mika.