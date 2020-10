Live di X Factor, Serpente è l'inedito di Cmqmartina: testo e video

Il testo e il video dell’inedito della 21enne cresciuta a Monza e scelta da Hell Raton per la sua squadra Under Donne

"Serpente" è una canzone particolarmente sentita, che parla di un rapporto d’amicizia svanito, che ha lasciato il segno in Cmqmartina. La prima critica, per così dire, è giunta da Manuel Agnelli: “Sei un elemento particolare del cast. Avrei voluto da te qualcosa di più spinto ed estremo”. In sua difesa Hell Raton, che ha assicurato al collega che la ragazza ci arriverà.

Per Emma lei ha molte sfumature da mostrare e ha apprezzato il brano e la sua produzione musicale. Mika invece si è chiesto come mai lei abbia scelto di proporre un nuovo inedito e non quello delle Audizioni a suo parere più forte. La risposta è giunta da Hell Raton, che ha spiegato di voler sorprendere e non vincere facile.

Chi è Cmqmartina

Cmqmartina, vero nome Martina Sironi, ha 21 anni e viene da Monza.

“Sono cresciuta in casa di mia madre, dove c’è sempre stata un sacco di musica. Mia nonna ha sempre cantato tantissimo e mia madre ha sempre tenuto lo stereo acceso. In quinta elementare ho cominciato a studiare musica ed era l’unica cosa che mi interessava veramente. La scuola non è mai stata il mio forte” spiega nel suo video di presentazione. Quando aveva 19 anni è nato il suo progetto musicale Cmqmartina, “perché vuol dire nonostante ciò, vuol dire in qualunque modo rimango Martina”.

Alle audizioni ha portato un inedito dedicato alla madre: “Lasciami andare”. Un pezzo che parla di un rapporto conflittuale, quello con una madre che le ha trasmesso la passione per la musica ma ha poi cercato di ostacolarla quando - di quella passione - ha deciso di fare una professione. “Penso che tu sia molto forte, il sound del tuo pezzo è bellissimo, che bomba” ha commentato Emma, mentre Mika ha ribadito: “Si può essere veramente forti senza essere dimostrativi da un punto vocale. Sei molto intelligente”.

Hell Raton, già conquistato dalla sua voce, l’ha scelta per la sua squadra Under Donne dopo aver ascoltato la cover di “Tensione evolutiva” di Jovanotti.

Il testo di “Serpente”

Non mi vuoi più e forse fai bene

Io sono sorella ormai

Dei mostri miei

Corpi stanchi e cuori distanti

Io mi sacrifico per te

Anche se ti allontani da me

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Siediti parlami di quanti e di quali sono I punti deboli

Io lo so che

Non mi vuoi più

E forse fai bene

Ma se ti dicessi che

Tutto quello che ho fatto per te

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Come animali di notte

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

