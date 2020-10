Live di X Factor, Male è l'inedito di Eda Marì: testo e video

L’inedito proposto dalla 25enne originaria di San Lucido, concorrente scelta da Mika per la categoria Over

Mika presenta Eda Marì che si esibisce con il brano originale "Male" sottolineando come la sua idea sia quella di trasmettere attraverso la musica tutti quei sentimenti che siamo soliti tenere nascosti dentro di noi.

Per Hell Raton è molto intensa: “Quello che canti lo hai provato veramente. Devi soltanto migliorare un po’ sotto l’aspetto della scrittura”. Per Manuel Agnelli è tra gli inediti più belli mai proposti sul palco di X Factor. Anche Emma si complimenta per la produzione ma vorrebbe vederla più libera sul palco.

Mika si complimenta con Eda Marì e con X Factor, dato il coraggio di partire con tutti gli inediti dei concorrenti.

Chi è Eda Marì

Eda Marì, all’anagrafe Edda Maria Sessa, 25 enne originaria di San Lucido, piccolo paese calabrese in provincia di Cosenza, è tra i concorrenti scelti da Mika nella categoria Over di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020). Definita dal giudice un vero e proprio talento, è legatissima alla sua terra d’origine e ha accettato con grande entusiasmo questo nome d’arte perché ha quel tocco di “calabrese” che la caratterizza da sempre. “Edda ha avuto delle gabbie – dice – ed è per questo che nasce Eda Marì, uno spirito libero che ha voglia di far festa”. A X Factor si è esibita con due inediti (X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020) e ora per il primo Live propone “Male”. La giovane aspirante popstar è da sempre legata alla musica, prima come ballerina, poi nella gestione della scuola di danza insieme a sua madre e infine come cantautrice. La ragazza è alla continua ricerca di serenità.

Il testo di “Male”

Non riesco a respirare

Non riesco a capire

Dove il male può finire

Scalzi senza freni su un letto di vetri

Addosso le pareti questioni illusioni irrisolte

Identità nascoste, paranoie all’orizzonte

Che ti amo te l’ho detto mille volte

Martellate in fronte perdo anima e capelli

Trema la voce come la prima volta con Sally

Io nuda e senza trucco perditi tutto

Fuori sono lux anche se dentro ho il lutto

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Maria moriva, mamma soffriva

Lui non capiva quella bestia è ancora attiva

Io sono la stessa diversa da prima

Denti neri Nero d’Avola, non credo più in nessuna favola

Senza pece sotto le stelle dipingimi di sale la pelle

Ama o muori da solo la fuori, dammi il PIN come ti sblocchi?

Se riesci guardami negli occhi cosa vedi quando mi tocchi?

Vabbè esco sola vado al bar, andrò via in entrechat quarte

Sono senza saliva tu butti la merda a largo e ti ritorna a riva

Arriva a riva arriva a riva

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare i tattoo fanno male

Non bere non fumare a me fai male tu

Non riesco a respirare no

Non riesco a respirare

A me fai male

