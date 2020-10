Live di X Factor, South Dakota l'inedito di Blue Phelix: testo e video

Il testo e il video dell’inedito del 22enne cresciuto a Livorno e scelto da Emma per la sua squadra Under Uomini

L’eleganza e l’energia di Blue Phelix coinvolgono il pubblico fin da subito. Mika paragona la sua voce al velluto. Non apprezza però particolarmente il suo brano, perché promette tanto ma poi delude. Sa però che lui è bravissimo e può dare molto di più. Hell Raton si dice suo fan: “Oggi ho capito perché le mie ragazze ti temono così tanto”. Anche Manuel Agnelli ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ) riconosce il valore della sua voce ma sul palco è stato fin troppo teatrale, a suo dire. Tutto ciò ha privato la sua esibizione di una certa dose di emozione. Emma lo elogia, sottolineando come sia davvero in grado di essere se stesso sul palco: “Ciò che fai non sta cambiando chi sei”.

Francesco Franco è il vero nome di Blue Phelix , studente 22enne di Livorno. Dopo essersi trasferito a Londra per fare musica, ha deciso di vivere la sua vita in totale libertà. Nato a Bari, a quattro anni si è trasferito a Livorno ma è rimasto legato alla sua terra e appena può torna in Puglia per trascorrere le sue vacanze insieme alla famiglia e ai propri cari.Polistrumentista (suona pianoforte e chitarra), è molto popolare su TikTok. Con grinta, coraggio e talento si è subito presentato con i suoi inediti ( X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020 ) dalle sonorità pop, tra questi anche “ South Dakota ”, portato ai Live di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ).

Il testo di “South Dakota”

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

You were never by my side

When you went to barcelona

With your brother

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

Pretty face and fashion Icon

He said he likes me sober

But I was pretty fucking high

When you said that it was over

In October

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

I’m all alone in my head

I’m all olone in my bed

So save me

I come alive when you’re here

I feel like I’m under your spell

I’m dying

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota





