Ana de Armas, il bacio con Manuel Anido Cuesta

Ana de Armas è di nuovo innamorata. O, almeno, questo è ciò che suggeriscono le fotografie ottenute in esclusiva dal DailyMail.

L'attrice, 36 anni, è stata sorpresa durante una passeggiata serale a Madrid in compagnia di Manuel Anido Cuesta, figliastro di Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente cubano.

Nelle immagini, scattate giovedì 21 novembre, la coppia cammina fianco a fianco prima di scambiarsi un bacio appassionato.

Gli ex fidanzati di Ana De Armas

Ana De Armas De Armas ha frequentato per diverso tempo Ben Affleck, suo compagno di set nel film Deep Water. I due sono stati visti insieme per la prima volta agli inizi del 2020 durante le riprese del thriller, a New Orleans, ma si sono poi lasciati l'anno dopo.

"Ben non esce più con Ana", raccontò all'epoca a PEOPLE una foto anonima. "È stata lei a dire basta. La loro relazione era complicata. Ana non vuole vivere a Los Angeles e Ben ovviamente deve farlo perché i suoi figli vivono a Los Angeles". Si parlò comunque di un'interruzione amichevole e senza drammi, dovuta a differenze inconciliabili.

Nel giugno del 2021, De Armas è stata poi vista con Paul Boukadakis, dirigente di Tinder.

L'attrice, che per diversi anni ha vissuto a Los Angeles, si sarebbe ora trasferita nel Vermont. In un'intervista con E! News ha spiegato di aver trovato una casa in cui si sente a suo agio, nel suo essere fuori dagli schemi. "Lo senti quando è il momento di cambiare", ha spiegato. "Quando è il momento di prenderti cura di te, perché hai imparato cosa è buono e cosa non lo è".

Ana De Armas apparirà prossimamente in Ballerina, film tratto dall'universo di John Wick in uscita al cinema il 6 giugno 2025. L'attrice sta dunque vivendo un periodo professionale fortunato a cui, ora, sembra aver abbinato anche l'amore.