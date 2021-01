È finita tra Ben Affleck e Ana de Armas

Ben Affleck e Ana de Armas, la storia

approfondimento

Ben Affleck, chi è la nuova fidanzata Ana De Armas

I due attori si erano innamorati sul set del film “Deep Water”, thriller di cui Ben è anche regista. Ana, di origini cubane, aveva già avuto una nomination ai Golden Globe per “Cena con delitto” ed è anche la nuova Bond Girl in “No Time to Die”. Lei lo aveva portato persino a Cuba, a conoscere la sua famiglia. E poi tantissime paparazzate in giro per Los Angeles. Una relazione che sembrava procedere a gonfie vele, tanto che per il compleanno di lei, il 30 aprile, lui l’aveva portata in vacanza nel deserto del Nevada. Ana aveva anche conosciuto i tre figli del divo, avuti dalla ex moglie Jennifer Garner e la coppia aveva trascorso insieme il lockdown(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Ad agosto, Ana aveva lasciato la sua casa a Venice, per trasferirsi da lui e nello stesso mese aveva pubblicato la prima foto social con il fidanzato, ormai ex.