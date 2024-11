Angelina Jolie al Torino Film Festival per il film Without Blood

Cinema

Star in gran spolvero per la notte al Dolby Theatre di Los Angeles, una serata evento che apre ufficialmente la stagione dei premi 2025. Tra i protagonisti dei maggiori successi del grande schermo degli ultimi mesi, è sfida aperta anche sotto il profilo della stile. Ecco una carrellata dei principali momenti glamour A cura di Vittoria Romagnuolo

Paul Mescal , l'uomo del momento con Il Gladiatore 2 , giunto nelle sale di tutto il mondo proprio in questi giorni, è una delle star più fotografate sul red carpet dei Governors Awards 2024 che si sono svolti a Los Angeles nella notte del 17 novembre. La star irlandese non ha tradito il suo stile elegante e contemporaneo. Per la serata evento californiana ha scelto lo stile sartoriale di Gucci con una blusa coi lacci, un elemento dark romantic selezionato dalla sua stylist Felicity Key

Hanno giocato sul tema degli opposti anche fuori dallo schermo Margaret Qualley e Demi Moore, le straordinarie protagoniste di The Substance. La prima, in Chanel e in bianco (il suo colore preferito per il red carpet), la seconda in Givenchy, un look arricchito da una importante parure di gioielli di sartoro Genève