Maria, il poster e la data di uscita del film con Angelina Jolie

Angelina Jolie è tra le attrici più famose di Hollywood. Nel corso degli anni l’artista ha conquistato pubblico e critica con interpretazioni celebri, tra i riconoscimenti ottenuti ricordiamo la statuetta come Miglior attrice non protagonista per il film Ragazze interrotte alla 72esima edizione dei Premi Oscar. Tra le sue pellicole, citiamo A Mighty Heart - Un cuore grande, The Tourist e Nella terra del sangue e del miele.