Maria, il trailer del film con Angelina Jolie nei panni della Callas

Cinema

Mostra Cinema Venezia: dalle gag di Clooney e Pitt al pianto di Jolie

Dall’entusiasmo incontenibile di Pedro Almodóvar nel ricevere il Leone d'oro per il miglior film con La stanza accanto (The Room next door) alle gag esilaranti che i due divi di Hollywood hanno regalato sul red carpet per presentare, fuori concorso, il loro ultimo film insieme, Wolfs, ripercorriamo tutto il meglio di questa 81esima edizione della kermesse cinematografica A cura di Camilla Sernagiotto

I momenti indimenticabili dell’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sono tanti. Dall’entusiasmo di Pedro Almodóvar nel ricevere il Leone d'oro per il miglior film con The Room next door (La stanza accanto) allo show irresistibile di Brad Pitt e George Clooney sul tappeto rosso (nella foto), scopriamo i migliori attimi di questo capitolo appena conclusi della kermesse targata Lido



Lo show di George Clooney e Brad Pitt ha fatto la storia della Mostra del Cinema di Venezia (e dei red carpet in generale). Gag, sorrisi, selfie e autografi per una delle coppie più belle e divertenti del grande schermo. George Clooney è sceso dall’auto, assieme alla moglie Amal Alamuddin, e subito è passato a divertirsi con il suo socio, collega e compagno di set ma anche suo grande amico