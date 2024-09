Festival di Venezia 2024, i 17 ( +1) attori più sexy sul red carpet

5/18 ©Getty

Adrien Brody con la maxi spilla - Total black e luccichio. Anche di giorno, come vuole il galateo dello stile non scritto per le star hollywoodiane. Adrien Brody non corre il rischio di essere overdressed perché in casa ha una designer di moda (Georgina Chapman, la co-fondatrice di Marchesa) per cui lo stile viene prima di tutto. A Venezia è arrivato col tuxedo Dior e una spilla da capogiro, l'ultima ossessione delle celebrità