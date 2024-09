Tutto chiede salvezza 2, cast e cosa sapere sulla serie tv

Nella seconda stagione della serie, in streaming dal 26 settembre, Daniele e Nina sono diventati genitori della piccola Maria. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive (e diversissime) famiglie

Ma non è questa, l'unica novità. Daniele ha scelto di diventare infermiere e, grazie anche all'appoggio della dottoressa Cimaroli, è in procinto di lavorare come tirocinante nell'ospedale del suo TSO. Il giudice gli ha concesso cinque settimane per dimostrare d'essere un genitore affidabile, con un lavoro stabile e la capacità di crescere una figlia. Ma, l'incontro coi pazienti, lo costringe a riflettere sull' eccesso d'empatia verso il dolore degli altri, prima che tutto precipiti di nuovo.

I personaggi e il cast

In Tutto chiede salvezza 2, oltre a Daniele (Federico Cesari) e Nina (Fotinì Peluso), tornano numerosi personaggi.

La dottoressa Cimaroli (Raffaella Lebboroni), nominata primario ad interim, permette a Daniele di fare il suo tirocinio a Villa San Francesco. Anche il dottor Mancino (Filippo Nigro) si dimostra fin da subito un buon alleato per il protagonista, disposto ad aiutarlo nei momenti bui e capace di aprirsi a nuove confidenze. Così come Rossana (Bianca Nappi) e Alessia (Flaure BB Kabore), che lo accolgono rispettivamente come una madre e una sorella. Pino (Ricky Memphis) continua invece a mostrarsi piuttosto cinico, sebbene ingentilito dall'amore (nascosto) per Rossana.

Tornano anche i vecchi compagni di stanza di Daniele: il catatonico Alessandro (Alessandro Pacioni), ora col padre gravemente malato, l'ora giardiniere per una cooperativa Giorgio (Lorenzo Renzi) e Gianluca (Vincenzo Crea) che, lasciata la famiglia, lavora nella profumeria di un grande magazzino. Quando però una nuova ragazza entra nella vita di Daniele, il loro rapporto traballa. E Nina? Ora fa la mamma, e ha ripreso gli studi universitari accantonando la carriera televisiva. Infine, Anna (Lorenza Indovina) e Angelo (Michele La Ginestra), genitori di Daniele e nonni tuttofare, il cui cuore è stretto in una morsa: quando da una parte c’è il benessere di una nipotina, e dall’altra la salvezza del proprio figlio, cosa si dovrebbe scegliere?

Infine, in Tutto chiede salvezza 2 troviamo anche nuovi personaggi. Matilde (Drusilla Foer), ospite del reparto maschile di Villa San Francesco, si veste e si comporta come una signora, pur chiamandosi Andrea, ed è preda di crisi violentissime dovute a un passato di eccessi e dissolutezza. L’incontro con Daniele è disastroso: il ragazzo dovrà sopportare i suoi attacchi e i suoi commenti acidi, e solo grazie a una paziente determinazione riuscirà a capire come mai sia stato eletto da Matilde a capro espiatorio.

Algerino e coetaneo di Daniele, Rachid (Samuel Di Napoli) è un prodigio del calcio. Ex calciatore dell’Olympique Marsiglia, ha poi cominciato a rubare negli spogliatoi, finendo per essere espulso dalla squadra. Portato in Italia da un procuratore senza scrupoli, è stato abbandonato e consegnato alla strada. Ora è un ragazzo pieno di rabbia, che destabilizza l’intero reparto.

Cavallaro e scommettitore incallito, Armando (Vittorio Viviani) è finito in reparto dopo uno sfratto che lo ha messo in ginocchio ma non ha nessuna patologia psichiatrica. Cimaroli e Mancino accettano di tenerlo nella speranza di trovargli una sistemazione consona.

Infine c'è Paolo, laureato in matematica e affetto da una forte depressione, aggravata da una totale incapacità di relazionarsi con l’altro sesso. Gentile e collaborativo, va d'accordo con tutti.