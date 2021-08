Spencer, svelato il poster del film su Lady Diana con Kristen Stewart

Spencer è in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con Kristen Stewart nei panni della principessa triste . “La storia di una principessa che ha deciso di non diventare regina, ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità. Spencer è la favola al contrario di Lady D” si legge sul profilo Instagram di 01Distribution.

Spencer si basa sulla sceneggiatura di Steven Knight e racconterà la crisi matrimoniale tra Diana e il principe Carlo. Il film analizzerà quindi il loro rapporto, i problemi e la separazione. Il contesto è quello del 1991, quando Diana decide di porre fine al suo matrimonio con Carlo durante le vacanze di Natale con la famiglia reale nel Norfolk. La sinossi ufficiale diffusa da Neon Pictures rivela che “il matrimonio della principessa Diana e del principe Carlo si è da tempo raffreddato. Sebbene abbondino le voci su un divorzio, la pace regna sovrana in occasione delle festività natalizie trascorse nella tenuta di Sandringham della Regina. C’è da mangiare e da bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose saranno profondamente diverse”. A gennaio avevamo già avuto un assaggio di Kristen Stewart nei panni della principessa con tanto di veletta sugli occhi, giacca rossa e la testa leggermente inclinata su un lato, suo tratto distintivo. Al momento, la società di distribuzione non ha ancora comunicato la data d’uscita nei cinema italiani mentre negli Stati Uniti uscirà il 5 novembre prossimo.

Spencer, l'abito di Diana

A disegnare l'abito sfoggiato da Kristen Stewart nel poster di Spencer è stata la costumista Jacqueline Durran, che si è ispirata a foto d'archivio che ha poi reinterpretato. Durran, Premio Oscar, è famosa soprattutto per aver creato l'abito verde di Espiazione e i costumi del film Piccole donne di Greta Gerwig. L'abito della locandina non si riferisce ad un abito reale indossato da Diana: tra le dimensioni del vestito e lo stile elegante dei gioielli, il look della principessa ricorda diversi suoi outfit sfoggiati negli anni. Pablo Larraín ha spiegato: "Costruendo il personaggio di Diana, non volevamo solo creare un'immagine replicata di lei, ma usare il cinema e i suoi strumenti per creare un'atmosfera interna, con un giusto equilibrio tra il mistero e la fragilità del suo personaggio".