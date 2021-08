Festival di Venezia 2021: cosa c'è da sapere sulla 78esima edizione

Dalle regole anti-Covid alle pellicole in concorso, passando per i premi assegnati e le modalità per partecipare alle proiezioni: ecco la 78esima edizione riassunta in breve

Da mercoledì 1° a sabato 11 settembre, presso il Lido si svolgerà come di consueto il Festival di Venezia . Per la rassegna giunta alla sua 78esima edizione si tratta del secondo anno "sotto Covid". Di seguito sono riassunti i punti principali del programma e le informazioni pratiche per prendere parte alle proiezioni del Festival.

Per quanto riguarda la Giuria della sezione Orizzonti , presidente è la regista e sceneggiatrice bosniaca Jasmila Žbanić. Ad affiancarla troviamo la regista e sceneggiatrice norvegese Mona Fastvold, il regista e critico iraniano Shahram Mokri, il curatore del MoMa di New York Josh Siegel, la scrittrice italiana Nadia Terranova.

I premi di Venezia 78

La Giuria di Venezia 78 assengerà il premio più ambito, ovvero il Leone d'Oro per il miglior film. A questi si aggiungono il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, il Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, il Premio Speciale della Giuria, il Premio per la migliore sceneggiatura e per finire il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.



La Giuria di Orizzonti assegnerà il Premio Orizzonti per il miglior film, il Premio Orizzonti per la migliore regia, il Premio Speciale della Giuria Orizzonti, il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.



Infine, la Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà fra i lungometraggi opera prima presenti nelle diverse sezioni il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis.



I Leoni alla carriera

Durante la Mostra del Cinema di Venezia saranno assegnati due Leoni d’oro alla carriera: uno mercoledì 8 settembre all’attrice Jamie Lee Curtis, che riceverà il prestigioso riconoscimento appena prima del film fuori concorso che la vede protagonista, Halloween Kills (TRAILER) di David Gordon Green; l’altro al regista e attore nostrano Roberto Benigni.