Dune, il nuovo trailer ufficiale con Zendaya e Timothée Chalamet

A colpire del trailer sono anche il fascino delle ambientazioni e la qualità degli effetti speciali, ma più di tutto l'epicità dei toni di dialoghi e narrazione. Non mancano nemmeno momenti di ironia, con una battuta che Duncan Idaho (Jason Momoa) rivolge a Paul Atreides (Timothée Chalamet), preso in giro per la sua carenza di muscoli.

Dune, la trama del film

La trama di Dune è nota ai fan: in un futuro decisamente remoto, il pianeta di Arrakis, anche noto come Dune per via delle sue ampie distese di sabbia, è l'unica fonte della sostanza più preziosa dell'universo, "la spezia", una droga in grado di allungare la vita, potenziare le capacità mentali di chi la assume e consentire i viaggi nello spazio. Come ogni terra ricca di una risorsa naturale tanto preziosa, Dune diventa terreno di conflitto. Non si tratta, però, di un pianeta disabatito: oltre alla popolazione dei Fremen, che vive nel deserto, è infatti casa anche degli enormi e spaventosi vermi delle sabbie.