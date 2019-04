Jason Momoa, anche lui nel cast del film Dune

Secondo alcune indiscrezioni il protagonista di Aquaman sarebbe in trattativa per unirsi al cast di Dune, remake del celebre film di David Lynch del 1984.

Jason Momoa è sicuramente uno degli attori più ricercati, apprezzati e ammirati di questo momento. Dopo il successo stratosferico di Aquaman ai botteghini di tutto il mondo, l’attore hawaiano è ormai ufficialmente nell’Olimpo di Hollywood e ogni sua mossa è sotto i riflettori dei media.

Jason Momoa: in trattativa per Dune

L’ultima indiscrezione riguardante Jason è stata lanciata dal magazine Variety secondo cui l’attore sarebbe in trattativa per prendere parte alla pellicola Dune di Denis Villeneuve, remake del celebre film del 1984 di David Lynch e ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore americano Frank Herbert. Qualora la notizia venisse confermata e le trattivive andassero in porto, Jason si unirebbe a un cast davvero stellare che per il momento può contare su alcuni dei più grandi protagonisti della settima arte, ovvero: Timothee Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Josh Brolin, Oscar Isaac e Zendaya.

I rumor lanciati parlano anche del ruolo che ipoteticamente Jason dovrebbe ricoprire, cioè quello di Duncan Idaho, ovvero un maestro di spade nella casa di Atreides, braccio destro del padre di Chalamet, interpretato nel film da Oscar Isaac.

Dune: il film in arrivo nel 2020

Al momento non ci sono molte informazioni sulla pellicola ma secondo le indiscrezioni trapelate in queste settimane, le riprese dovrebbero iniziare quest'anno così da prevedere la distribuzione del film nel 2020.

La regia sarà curata da Denis Villeneuve, regista vincente agli Academy Awards del 2017 nella categoria per il miglior montaggio sonoro grazie ad Arrival, film con protagonisti Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Altri dettagli inerenti al film, purtroppo, non sono ancora stati svelati, toccherà quindi aspettare ancora qualche settimana per avere maggiori informazioni a riguardo.

2018: il grande anno di Jason Momoa

Lo scorso anno è stato sicuramente uno dei più importanti per l’attore hawaiano, infatti il successo di critica e pubblico per il film Aquaman lo ha reso uno degli artisti più desiderati di Hollywood. La carriera dell’attore ha avuto inizio alla fine degli anni ’90 alternando ruoli televisivi ad altri sul grande schermo. Il grande talento di Jason gli ha permesso di continuare la sua carriera con sempre maggiori riconoscimenti passando da stella in ascesa a star del firmamento del cinema mondiale. Al momento Jason Momoa è presente al cinema, ma soltanto con la sua voce, all’interno del film The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura in cui doppia proprio Aquaman, il personaggio che tanto lo ha reso celebre nel 2018.