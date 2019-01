Aquaman: è l'incasso DC più alto di sempre

Le aspettative erano alte ma i risultati le hanno superate di gran lunga. Aquaman ha infranto un nuovo record diventando uno dei film di maggior successo di sempre. Grazie al weekend appena trascorso, Aquaman ha raggiunto un incasso mondiale pari a 1,090,754,074 di dollari facendo del film l’incasso DC più alto di sempre.

Jason Momoa ha ottenuto un nuovo record togliendo lo scettro DC a Christian Bale che fino a ieri ha regnato al primo posto con Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uscito nel 2012 e con un incasso globale di 1.084.939.099 di dollari. Al terzo posto troviamo il secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro, distribuito nel 2008 e anche lui in grado di superare la cifra monstre del miliardo, arrivando per la precisione a 1.004.558.444 di dollari.

Gli incassi mondiali

Aquaman non è stato un successo straordinario soltanto in America ma la pellicola di Jason Wan è stata capace di conquistare praticamente tutto il mondo. Infatti, l’incasso nelle sale a stelle e strisce è stato di 316,554,074 di dollari pari al 29% dell’incasso totale, di conseguenza quello nei restanti paesi ha rappresentato il 71% del risultato finale con ben 774.200.000 di dollari. In Italia la pellicola ha superato i 10 milioni di dollari, cifra battuta anche in tantissime altre nazioni, come ad esempio Australia, Germania, Brasile, Colombia, Inghilterra, Russia, Messico e Indonesia, Spagna e Corea del Sud. Tuttavia, il grande exploit del film si deve anche, e in gran parte, al mercato cinese, infatti nella sola Cina il film ha ottenuto quasi quanto negli Stati Uniti, ovvero 294,812,049 di dollari.

I successi targati DC

Oltre a Batman e Aquaman, sono molteplici i successi targati DC che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico. Un esempio è Wonder Woman con la bellissima Gal Gadot che ha superato gli 800 milioni di dollari convincendo immediatamente la casa di produzione a lavorare a un sequel, ovvero Wonder Woman 1984 che vedrà la luce il prossimo anno. Troviamo poi Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, entrambi diretti da Zack Snyder, il primo ha superato gli 870.000.000, il secondo i 650.000.000 di dollari.

Aquaman 2 è in arrivo

I fan di Aquaman e di Jason Momoa possono dormire sonni sereni, infatti la lavorazione per il sequel del film dovrebbe essere già iniziata. Al momento non ci sono ancora conferme su chi curerà la regia, si ipotizza il ritorno di James Wan, ma allo stesso tempo il suo ruolo potrebbe essere in trattativa visto il successo ottenuto dal primo capitolo e il possibile conseguente aumento del suo ingaggio. Non ci sono neanche notizie su quando potrebbero avvenire le riprese e di conseguenza la data di uscita.