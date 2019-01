Zack Snyder ha pubblicato sui social un poster inedito di Batman v Superman: Dawn of Justice in cui appaiono Henry Cavill, Ben Affleck e la splendida Gal Gadot

Il regista Zack Snyder ha pubblicato sui social il poster inedito della Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice, film uscito nel 2016 e con la presenza di Henry Cavill nel ruolo di Superman, di Ben Affleck in quello di Batman e di Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman, eroina che poi nel 2017 ebbe un film tutto imponendosi come un fenomeno di massa e superando gli 800 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo lanciando alle stelle la carriera dell'attrice.

Il poster pubblicato da Snyder mostra Batman, Superman e Wonder Woman intenti a fissare lo spazio davanti a loro, differenziandosi notevolmente dal poster distribuito durante l’uscita del film nelle sale poiché nel primo si aveva soltanto la presenza di Batman e Superman intenti a guardarsi intensamente negli occhi.

Il web e i fan del film sono subito impazziti di gioia alla visione del nuovo poster che va ad arricchire il mondo dei supereroi che negli ultimi anni sono diventati i veri protagonisti del cinema di tutto il mondo. L’Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice, uscita nel 2016, ha una durata superiore rispetto alla versione cinematografica di circa 30 minuti e alla sua uscita ha ricevuto recensioni molto positive da parte della critica che ha apprezzato il film ancora di più grazie all’aggiunta di footage.

La versione director’s cut, uscita in DVD e in Blu-ray nell’estate del 2016, è quella che il regista avrebbe voluto proiettare nelle sale ma la sua durata venne ritenuta eccessiva e così si optò per quella più corta.

Nel film, seppur in minima parte, comparve per la prima volta Gal Gadot nei panni di Wonder Woman suscitando subito curiosità e interesse da parte del pubblico che l'anno successivo la apprezzò moltissimo per le qualità recitative rendendola subito una grande star. Al momento è prevista l’uscita del sequel del film, dal titolo Wonder Woman 1984, la cui distribuzione è fissata per il 5 giugno 2020 negli Stati Uniti, alla regia sempre la talentuosa Patty Jenkins, ad oggi l'unica donna ad aver diretto un film con protagonista un supereroe.