Jason Momoa, chi è l'attore di Aquaman e Game of Thrones

Origini hawaine, sguardo penetrante e capelli fluenti, Joseph Jason Namakaeha Momoa, questo il suo nome all’anagrafe, è nato il 1° agosto del 1979 a Honolulu; la sua carriera inizia nel mondo della moda sfilando sulle passerelle, ma la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti e ben presto anche sotto quelli dei produttori di Baywatch che si accorgono di lui chiamandolo a interpretare Jason Ioane sia in 38 episodi delle ultime due stagione della serie, intitolate Baywatch: Hawaii, sia nel film per la televisione Baywatch: Hawaiian Wedding, che segna il capitolo conclusivo di una delle produzioni più popolari e cult del del piccolo schermo.

Dopo questo debutto, Momoa prende parte a importanti blockbuster americani ma la vera e grande consacrazione al pubblico arriva all’inizio di questo decennio quando entra a far parte del cast de Il Trono di Spade interpretando l’indimenticabile Khal Drogo in dieci episodi delle prime due stagioni; quell’apparizione segna la sua ascesa nell’Olimpo di Hollywood.

Nel 2016 Jason veste per la prima volta i panni di Aquaman in Batman v Superman: Dawn of Justice legandosi a quel personaggio che a breve lo avrebbe fatto esplodere mediaticamente; l’anno successivo è ancora una volta il Protettore degli oceani in Justice League e alla fine del 2018 esce Aquaman, film campione di incassi che arriva a mietere un record davvero impressionante: oltre un miliardo di incassi al botteghino mondiale.

È lui l’uomo più bello del mondo

Nel gennaio del 2019 TC Candler ha stilato la classifica degli uomini più affascinanti del mondo del 2018 e l’attore di origini hawaiane ha sbaragliato la concorrenza agguantandosi il primo posto e superando sex symbol come David Gandy, Zack Efron e David Beckham, insomma: bravo e bello!

Curiosità su Jason Momoa

Non tutti sanno che, purtroppo per noi, Jason non è single ma felicemente sposato con l’attrice Lisa Bonet con la quale ha avuto due figli: la prima, nata nel 2007, Lola Iolani Momoa, il secondo, venuto al mondo l’anno seguente, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa.

Inoltre, prima della relazione con Momoa, Lisa è stata sposata con Lenny Kravitz, per la precisione dal 1987 al 1993, con cui ha avuto Zoe Kravitz, di cui ora Momoa è quindi il patrigno, ma se pensavate che le liti familiari fossero all’ordine del giorno, non è assolutamente così; infatti Lenny e Jason hanno instaurato un bellissimo rapporto e l’attore è molto legato a Zoe tanto che i due hanno deciso di suggellare il loro rapporto facendosi un tatuaggio in comune per ricordare la loro unione.

Bello, affascinante e con le sembianze da vichingo, ma quant’è alto Jason? Sicuramente una volta ce lo saremo chiesto tutti e secondo quanto rivelato dal web, l’attore dovrebbe essere alto ben 193 cm e avere un peso che superi i 100 kg.

Infine, una curiosità sulla cicatrice che l’attore ha sul sopracciglio dell’occhio sinistro: la causa è stata una lite in un bar di Los Angeles in cui Jason è stato colpito con un bicchiere di vetro, l’incidente gli è costato ben 140 punti durante l’intervento di ricostruzione.