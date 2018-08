Wonder Woman 1984, cosa sappiamo del film

Continuano le riprese del sequel del film dedicato alla Principessa delle Amazzoni, interpretata da Gal Gadot. Intanto arrivano alcune immagini dal set, nuove indiscrezioni sul cast e la possibilità per i fan di vincere una visita sul set attraverso un concorso dedicato. Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il prossimo 31 ottobre 2019.



QUIZ APESTER: QUANTE NE SAI SU WONDER WOMAN?







Foto e video

A dirigere il sequel sarà la regista Patty Jenkins, già alla guida del primo film che ha conquistato critica, pubblico e box office lo scorso anno. Intanto dal set giungono diverse indiscrezioni: in un video pubblicato qualche giorno fa si vede la protagonista fuori da un museo a Washington DC, seguita dal co-protagonista Steve Trevor, interpretato da Chris Pine; mentre un’altra clip mostra una Wonder Woman imbragata volare fra i cieli. Nel film vedremo il noto jet invisibile inventato dalla stessa Wonder Woman sulle pagine dei fumetti, si chiedono i fan? É presto per scoprirlo, tuttavia la stessa Jenkins ha dichiarato in merito: “È un elemento molto importante e quindi alla fine ce l’avremo. È una parte molto importante di Wonder Woman“. Altre immagini delle riprese sono state condivise su Twitter dalla stessa Gal Gadot.







Uno sguardo a Pedro Pascal

Fra i personaggi del sequel di Wonder Woman c’è l’attore Pedro Pascal, il Whiskey di Kingsman - Il cerchio d'oro. Quale sia il ruolo che andrà ad interpretare non è ancora dato saperlo, però la Jenkins ha pensato di condividere online una prima foto dell’attore sul set, lasciando trapelare un certo entusiasmo per il nuovo volto del film. Sul set troveremo anche altre new entry, come Natasha Rothwell, Ravi Patel e Gabriella Wilde, i cui ruoli restano ancora avvolti nel mistero.







Il nemico di Wonder Woman

Wonder Woman 1984 sarà ambientato negli anni Ottanta, verso la fine della Guerra Fredda, e la parte del villain principale è destinata all’attrice tv Natasha Rothwell. A dare del filo da torcere all’eroina Diana sarà il personaggio di Barbara Ann Minerva alias Cheetah che, si presume, si presenterà come un’amica di Wonder Woman per poi passare allo scontro. Posseduta dalla Dea della Caccia, Cheetah compare per un breve attimo durante la scena finale di Wonder Woman, quando le due si ritrovano faccia a faccia mente la Principessa Diana stringe la criminale dei fumetti nel suo lazo della verità.



Fai beneficenza e vinci il set

Intanto la protagonista di Wonder Woman 1984 e la regista del film hanno pensato di promuovere un concorso a scopo benefico che permetterà ai vincitori di fare visita al set e, magari, prendere parte alle riprese. Come si legge sulla piattaforma di fundraising Omaze, il concorso nasce a sostegno della campagna benefica The Anti-Recidivism Coalition, volta al sostegno dei giovani carcerati: fra i donatori verrà scelto un vincitore che potrà recarsi sul set londinese del film, dove conoscerà Gal Gadot e Patty Jenkins, con la possibilità di apparire nel film come comparsa.