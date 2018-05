Gal Gadot è di nuovo mamma . L'interprete di Wonder Woman ha annunciato con una foto e un post su Instagram la nascita della sua seconda figlia, Maya . "E poi siamo diventati quattro... lei è qui, Maya. Mi sento completamente benedetta e grata per tutte le meraviglie della mia vita" . L'attrice 31enne è sposata dal 2008 con l'imprenditore, israeliano come lei, Yaron Versano . I due sono già genitori di Alma , nata nel novembre 2011. Gal Gadot ha esordito nel ruolo di Wonder Woman in Batman Vs Superman: Dawn of Justice e tornerà a vestire i panni dell'eroina per eccellenza nei due film sulla Justice League . L'ex Miss Israele - titolo che ha vinto nel 2004 - è nota anche per il ruolo di Gisele Harabo nel quarto, quinto e sesto capitolo della saga di Fast and Furious