Dune, uscite e andate a ruba le action figure

Un anno d’attesa che non farà che aumentare l’hype, dando magari a Villeneuve la chance di lavorare alla scrittura del secondo capitolo. Il regista ha infatti deciso di dividere gli eventi del primo romanzo in due pellicole, così da non dover tagliare eventi importanti della trama.

approfondimento

Dune, le foto del film di Denis Villeneuve

Sono state inoltre diffuse le prime foto delle action figures dei protagonisti del film. Alte poco meno di 18 centimetri, sono andate a ruba, rappresentando il regalo ideale per gli avidi lettori di “Dune”. Il set comprende i seguenti personaggi, con i volti dei rispettivi attori che li interpretano:

I fan si sono mostrati particolarmente interessati a tre figure in particolare. Inutile dire come l’action figure di Paul Atreides sia andata a ruba. Al suo fianco, tra i più venduti, vi sono due villain, Rabban e il Barone Harkonnen. Vi era infatti grande interesse per la loro rappresentazione. Il primo è descritto nel romanzo come una vera e propria bestia, il secondo invece è forse il personaggio esteticamente più complesso. Le sue dimensioni sono gigantesche, dato il grasso accumulato negli anni. Il Barone Harkonnen è impossibilitato a muoversi autonomamente, al punto d’aver bisogno di sostegni meccanici che tengano in piedi, a fatica, il suo fisico.