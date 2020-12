Christopher Nolan contro programma di uscite Warner Bros su HBO Max

I titoli in uscita su Hbo Max

La Warner Bros, il 3 dicembre, ha annunciato l'uscita su Hbo Max dei 17 titoli per il 2021, subito dopo l'arrivo di questi nelle sale cinematografiche. Tra i film ci sono il quarto "Matrix", "The Suicide Squad", "Godzilla v. Kong", "Dune" e "In the Heights". L'annuncio ha sbalordito tutta Hollywood, secondo Nolan, per il modo in cui è stato dato. Nel 2021, usciranno i prodotti di "alcuni dei migliori registi internazionali, con alcune delle più grandi star che hanno lavorato - ha aggiunto - in alcuni casi per anni per realizzare questi progetti che gli stavano a cuore" ideati per far vivere una grande esperienza agli spettatori del grande schermo. "Sono stati pensati per il maggior pubblico possibile e non per essere utilizzati su un servizio di streaming, senza neanche essere consultati", ha concluso.