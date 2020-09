Tenet, Hugh Jackman si complimenta con Cristopher Nolan

Hugh Jackman , classe 1968 , è uno dei volti più amati e noti della settima arte. Poche ore fa l’attore australiano ha commentato il nuovo film di Cristopher Nolan scrivendo un messaggio sul suo profilo Twitter che conta oltre quattordici milioni di follower. Il protagonista della pellicola The Greatest Showman ha espresso enorme entusiasmo per il film condividendone il poster e scrivendo: “Se avete la possibilità di vedere Tenet sul grande schermo, siete davvero fortunati. È incredibile”.

Cristopher Nolan: il successo

Da Following a Dunkirk passando per The Prestige e Interstellar, Cristopher Nolan è uno dei più grandi protagonisti nella storia della settima arte grazie a film che hanno influenzato il mondo dell’intrattenimento. Nel corso della sua carriera non sono mancati riconoscimenti, tra questi cinque nomination agli Academy Awards e ben sei candidature ai Golden Globe.