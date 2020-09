Mission: Impossible 7, ripartite le riprese del film

Tom Cruise, classe 1962, è pronto per regalare nuove avvincenti avventure al pubblico di tutto il mondo

Mission Impossible 7: una foto dal set

Dopo una pausa di alcuni mesi, Christopher McQuarrie è tornato sul set per dare nuovamente il via alle riprese.

Il regista statunitense, classe 1968, ha condiviso uno scatto del primo giorno sul set tramite il suo profilo Instagram che conta oltre 60.000 follower.

L’immagine mostra un panorama mozzafiato in cui una lunga e imponente rampa sovrasta una montagna. Sconosciuti i dettagli e la sua funzionalità, forse potrebbe essere una pista per un’acrobazia del protagonista, al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli

