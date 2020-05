4/17

Nel 2001 è sul set con Steven Spielberg per girare Minority Report, film liberamente tratto da un omonimo racconto di Philip K. Dick. Ambientato in un futuro non troppo lontano in cui la polizia di Washington ha eradicato ogni crimine grazie a un metodo premonitivo. Ma proprio quando il capitano John Anderton si rende conto che le previsioni non sono così precise, la situazione si complica