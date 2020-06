Mission Impossible 7, Esai Morales sarà il villain. FAI IL QUIZ

L’emergenza Covid19 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) potrà pure rallentare la produzione di Mission Impossible 7, ma l'agente segreto interpretato da Tom Cruise (FOTO) non ha alcuna intenzione di prendersi una pausa. Anzi, sta già studiando il prossimo nemico da combattere, che avrà il volto dell’attore Esai Morales.

Mission Impossible 7, Esai Morales sarà il villain

La conferma giunge da Paramount Pictures: il cattivo del sequel diretto da Christopher McQuarrie, in origine un ruolo assegnato al britannico Nicholas Hoult, ha un nuovo interprete. L’attore statunitense, già noto al pubblico di piccolo e grande schermo (debutta nel 1986 in Bad Boys di Rick Rosenthal), vestirà i panni del cattivo di Mission Impossible 7, un personaggio ancora avvolto nel mistero. Perchè cambiare cast a progetto già avviato? Tutta questione di tempismo: le riprese ritardate si accavallano con precedenti impegni di Hoult, che si vede costretto ad abbandonare il film.

Le reazioni online

Le aspettative legate a Nicholas Hoult in Mission Impossible 7, considerate le sue performance in La Favorita e nella serie sugli X-Men, erano piuttosto alte, così la sostituzione con Morales ha fatto discutere sul web. “Non è mai divertente leggere di un franchise acclamato che perde la sua opportunità di avere un cattivo con un’energia maliziosamente pungente”, scrive un fan deluso, mentre altri elogiano la scelta: “Eccellente! È bello vedere che gli studios puntano ancora su attori anziani per i ruoli principali. Mi sono sempre ricordato di Esai Morales nel ruolo del gangster in Bad Boys, contro Sean Penn. Il pubblico più giovane che non conosce Esai, dia un'occhiata a Bad Boys: la sua esibizione vi conquisterà. Attore fantastico!”.

Mission Impossible 7, chi ci sarà?

Mentre un ottavo episodio di Mission Impossible è già programmato per il 5 agosto 2022, la saga d'azione ha da poco compiuto 20 anni (FOTO). Al fianco dell’intramontabile Ethan Hunt, la spia che ha reso celebre in tutto il mondo Tom Cruise, ritroveremo vecchie conoscenze e nuovi volti. Fra i nomi già conosciuti troviamo Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby; Hayley Atwell del Marvel Cinematic Universe, Pom Klementieff e Shea Whigham saranno, invece, le new entry del settimo capitolo. Solo i veri appassionati di Mission Impossible riconosceranno il personaggio del canadese Henry Czerny, che presta il volto all’ex capo del IMF Eugene Kittridge: il suo esordio nella saga risale al primo Mission Impossible del 1996, sotto la regia di Brian De Palma. L'intero franchising, con sei film in attivo, hanno incassato oltre 3,57 miliardi di dollari al box office.

