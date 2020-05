Dal budget più alto per un film della saga alle due nuove pellicole in arrivo, scopriamo insieme cinque curiosità che forse non conoscevate su Mission: Impossible.

Mission: Impossibile è una delle saghe cinematografiche più celebri nella storia della settima arte. Tom Cruise (FOTO), classe 1962, ha regalato pellicole iconiche in grado di incassare centinaia di milioni di dollari.

In attesa di vederlo alle prese con il primo film girato nello spazio, come confermato dalla NASA, scopriamo cinque curiosità sulla saga con protagonista Ethan Hunt.

1) La sedicesima saga di maggior successo di sempre

Sei film in grado di incassare milioni di dollari in tutto il mondo, Tom Cruise ha portato Mission Impossibile nella Top20 delle saghe cinematografiche di maggior successo di sempre grazie a un botteghino totale di oltre tre miliardi e mezzo di dollari.

2) Due nuovi film in arrivo

Tom Cruise è al lavoro per due nuove attese pellicole della saga, le cui date di uscita sono al momento fissate per il 19 novembre 2021 e il 4 novembre 2022. Le riprese del settimo capitolo, iniziate il 20 febbraio 2020 a Venezia, sono poi state sospese in seguito alla diffusione dell’emergenza legata al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

3) Mission: Impossible, la regia

Christopher McQuarrie è l’unico ad aver firmato più di una pellicola, infatti il regista è stato chiamato per il quinto titolo venendo poi confermato per il successivo e per i due in lavorazione. I primi quattro film sono stati diretti da Brian De Palma, John Wood, J. J. Abrams e Brad Bird

4) Mission: Impossible, il budget più alto

Il budget più alto per un film della saga fu quello per la realizzazione del terzo capitolo per il quale vennero spesi circa centocinquanta milioni di dollari.

5) Mission: Impossibile, no alle controfigure

Mission: Impossibile ha conquistato il pubblico anche grazie alle scene adrenaliniche di Tom Cruise che ha voluto girare personalmente alcune delle sequenze più celebri dei film.