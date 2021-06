"Dune" di Denis Villeneuve sarà presentato al Festival di Venezia

L'attesa è finita: l'attesissimo film del regista di "Blade Runner 2049" e "Arrival" sarà proiettato in Laguna il prossimo 3 settembre Condividi:

Finalmente abbiamo una data per uno dei film più attesi degli ultimi tre anni: Dune di Denis Villeneuve sarà fuori concorso in prima mondiale al prossimo Festival di Venezia, in programma dal 1° all'11 settembre.

approfondimento Bong Joon-ho presidente della giuria della Mostra di Venezia 2021 Remake del controverso film di David Lynch, Dune si annuncia come un progetto faraonico e ambizioso, ma affidato a uno dei registi più esperti del momento, in grado di maneggiare una materia incandescente e complicata come l'omonimo romanzo di fantascienza di Frank Herbert, scritto nel 1965. 54 anni, il canadese Villeneuve si era già cimentato con successo nel 2017 con il sequel di un monumento cinematografico come Blade Runner: l'attesa per questo Dune, di cui lo scorso settembre era stato reso noto il trailer, è dunque altissima, anche per effetto di un cast stellare composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. Il film sarà proiettato venerdì 3 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.