Da Dune a Space Jam, i film Warner Bros del 2021: trailer

Un nuovo trailer diffuso da Warner Bros presenta i principali film in uscita, che arriveranno al cinema e, in contemporanea, su HBO Max. I fan possono così dare un intrigante sguardo ai tanti progetti ormai pronti, da “Suicide Squad” a “Dune”, fino a “Space Jam 2”.

Warner Bros, i film in uscita

approfondimento

Tutti i film che saranno ancora rinviati

The Conjuring: Per ordine del diavolo (4 giugno 2021): nuovo caso per i Warren, investigatori del paranormale. Un uomo viene accusato di un crimine efferato ma continua a ripetere d’essere innocente, poiché posseduto momentaneamente da un’entità soprannaturale.

Cry Macho: ambientato nel 1978 e basato sull’omonimo libero di N. Richard Nash. Clint Eastwood interpreterà un’ex star del rodeo e allevatore di cavalli. Si ritroverà a fronteggiare una sfida ben più complessa rispetto a tutte le delicate gare sostenute. Dovrà riportare a casa il giovane figlio del suo ex capo. Il ragazzino è tenuto in ostaggio in Messico dalla madre alcolizzata.

Dune (1 ottobre 2021): prima parte dell’adattamento del primo romanzo omonimo della saga di Frank Herbert. In un futuro molto distante, che vede l’umanità essere riuscita a colonizzare parte dell’universo conosciuto. Il duca Leto Atreides accetta la gestione del prezioso pianeta di Arrakis, letale ma ricco della sostanza più preziosa dell’universo, la spezia. Si ritrova però al centro di un complotto e il destino del casato e dell’intero universo passeranno per le mani di suo figlio Paul.

Godzilla vs Kong (21 maggio 2021): una battaglia senza precedenti tra due mitici avversari, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori sono alla ricerca della sua vera casa, ritrovandosi però sul cammino di un furente Godzilla, che semina distruzione in tutto il mondo.

In the Heights (18 giugno 2021): film tratto dal musical di Lin-Manuel Miranda. Obiettivo puntato su una ridente comunità. Usnavi è il simpatico proprietario di una bodega, che immagina una vita migliore e passa le proprie giornate a cantare, così da poter evadere dalla propria routine.

Judas and the Black Messiah (12 febbraio 2021): Daniel Kaluuya interpreta Hampton, presidente del movimento Black Panther dell’Illinois e vicepresidente a livello nazionale. Si racconta la sua vita nelle ultime fasi, fino al decesso causato dal tradimento di William O’Neal, informatore dell’FBI.

King Richard (19 novembre 2021): film incentrato sulla figura di Richard Williams, interpretato da Will Smith. Questi è il padre delle sorelle Williams e, al tempo stesso, il loro manager. Le ha allenate fin dall’infanzia, preparandole a diventare delle stelle del tennis.

Fino all’ultimo indizio (27 gennaio 2021): il vice sceriffo della Kern County viene spedito a Los Angeles per raccogliere delle prove. Si ritrova però coinvolto in una terrificante caccia a un serial killer. Film dal ricco cast, con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

Malignant (10 settembre 2021): nessuna informazione relativa alla trama. Si tratterà di un horror originale, realizzato alla “vecchia maniera”, con effetti pratici e senza schermi blu giganteschi a far da supporto alle scene terrificanti e mozzafiato.

The Many Saints of Newark (12 marzo 2021): un prequel de “I Soprano”, con protagonista un giovane Tony, interpretato da Michael Gandolfini, figlio del compianto James Gandolfini. Un vero colpo al cuore per i fan della serie TV.

Matrix 4 (23 dicembre 2021): nuovo capitolo della saga fantascientifica delle sorelle Wachowski. Stavolta alla regia vi sarà la sola Lana, che non ha svelato dettagli sulla trama. Spazio però a vecchi personaggi, come Neo e Trinity, ovvero Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, affiancati da nuove aggiunte.

Mortal Kombat (16 aprile 2021): reboot che mira a rilanciare la saga tratta dai popolari videogame. Cole Young è un combattente di MMA ignaro di quale sia la propria eredità. La sua vita sta per essere stravolta, dal momento che l’imperatore Shang Tsung di Outworld ha inviato Sub-Zero per ucciderlo.

Reminiscence (15 aprile 2021): Hugh Jackman è un investigatore privato che si occupa di ritrovare dei ricordi cari ai propri clienti. Il film è ambientato in una Miami futuristica, modificata a causa del surriscaldamento globale e, in parte, sommersa dall’acqua.

Space Jam: A New Legacy (15 luglio 2021): LeBron James e suo figlio restano intrappolati in un mondo popolato da personaggi dell’universo Warner, controllati da Al G, personaggio a dir poco maligno. LeBron riceverà l’aiuto dei Looney Tunes per salvare suo figlio, lavorando intanto per ristabilire un rapporto con lui.

The Suicide Squad: Missione suicida (5 agosto 2021): un reboot che vedrà il ritorno di molti personaggi e interpreti del primo film, affiancati da nuovi arrivi. Spazio per la squadra di villain composta da Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang e Deadshot tra gli altri.

Those Who Wish Me Dead (14 maggio 2021): un giovane assiste a un omicidio in Montana e si ritrova nel programma protezione testimoni. La sua vita è stata di colpo stravolta, posto al centro delle attenzioni di due gemelli serial killer.

Tom & Jerry (11 febbraio 2021): nuovo adattamento animato con protagonisti Tom e Jerry, gatto e topo ormai celebri creati da William Hanna e Joseph Barbera. Si racconta dell’inizio delle loro avventure, ovvero del primo incontro tra i due.