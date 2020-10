Matrix 4, nuovo look per Keanu Reeves: FOTO

Keanu Reeves beccato a Berlino con Alexandra Grant e un taglio tutto nuovo. Si è di nuovo rasato, in pieno stile Neo

L’emergenza coronavirus ha posticipato incredibilmente la data d’uscita di uno dei film più attesi dal grande pubblico: “Matrix 4”. Dal 21 maggio 2021 all’1 aprile 2022. Cancellato dunque anche il Keanu Reeves Day, che avrebbe visto l’approdo in sala del nuovo capitolo della saga fantascientifica insieme con “John Wick 4”.

Gli appassionati del genere dovranno continuare ad attendere, così come fatto dal 2003 (data d’uscita di “Matrix Revolutions”) ad oggi. Qualcosa però si muove sul set della Wachowski e, dopo svariate indiscrezioni, ecco Keanu Reeves far ritorno nei panni di Neo, con tanto di nuovo look.

Non sono le prime foto di Reeves sul set. Alcune erano state diffuse a gennaio 2020. Al tempo aveva ancora i capelli lunghi, il che fa pensare al caro vecchio espediente del doppio look, a seconda del fatto d’essere in Matrix o nel mondo reale.

Matrix 4, cosa sappiamo Per mesi ci si è attenuti all’assoluto silenzio su “Matrix 4”, poi Keanu Reeves ha deciso di dire la sua, chiarendo alcuni punti: “Non andremo nel passato. Si tratta di un’altra versione, di una differente chiamata a svegliarsi. Il tutto con grande azione”. Nessuna possibilità dunque di assistere a un prequel. Il quarto sarà a tutti gli effetti un sequel di “Revolutions”, uscito nell’ormai lontano 2003. Spazio per due volti noti, oltre quello di Neo, ovvero Carrie-Ann Moss, nei panni di Trinity, e Jada Pinkett Smith, in quelli di Niobe. Non vi sarà un nuovo faccia a faccia con Morpheus, il cui interprete, Laurence Fishburne, tornerà invece in “John Wick 4”. Spazio ad alcune nuove aggiunte, come Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II e Jessica Henwick. Alla regia è tornata Lana Wachowski, a differenza di Lilly che ha deciso di tenersi fuori dal progetto. Reeves si è così espresso sulla regista: “Credo abbia un’energia molto inclusiva. Il suo stile è visivamente cambiato da quello che aveva in precedenza.