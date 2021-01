Mortal Kombat, prime foto e trama ufficiale del film

Mortal Kombat, trama e cast

Cole Young è un combattente di MMA molto abile. È abituato a battersi contro chiunque per ottenere un po’ di soldi. Non ha però la minima idea di quale sia la sua eredità, ma la vita che ha sempre condotto sta per essere stravolta. L’Imperatore Shang Tsung di Outworld ha infatti inviato il suo miglior guerriero a dargli la caccia. Si tratta di Sub-Zero, Cryomante ultraterreno.

C’è tanto da scoprire sul passato di Cole, a partire dallo strano drago col quale è nato. Un simbolo che è presente anche su Jax, maggiore delle forze speciali. Al fine di proteggere la propria famiglia, Young decide di andare alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax.

Gli eventi si susseguono rapidamente e così Cole si ritrova in breve tempo al tempio di Lord Raiden, divinità protettrice del regno terrestre, che garantisce protezione a chiunque porti il marchio del dragone. In questo luogo sacro il giovane potrà allenarsi, fianco a fianco con Liu Kang, Kung Lao e il mercenario Kano. Il tutto in vista della terrificante battaglia contro i grandi campioni dell’Outworld. Dentro Cole si nasconde un potere gigantesco. Riuscirà a sprigionarlo in tempo per il grande scontro?

Ecco il cast principale del film: