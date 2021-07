L'autunno porterà sul piccolo schermo una storia drammatica ed emozionante. Il trailer del nuovo progetto HBO “Scenes from a Marriage”, titolo originale della serie che arriverà in Italia come “Scene da un matrimonio”, conferma le aspettative di questo prodotto annunciato, chiamato ad essere all'altezza del film di culto del 1973 “Scene da un matrimonio” del regista svedese Ingmar Bergman che ha il suo posto nei libri di storia del cinema.

È questo il titolo del nuovo prodotto HBO a puntate basato sull'omonimo lavoro di Ingmar Bergman del 1973, interpretato da Liv Ullmann ed Erland Josephson. Non c'è ancora una data certa per il rilascio delle nuove puntate, che dovrebbero andare in onda a settembre, stando a quanto si apprende dal trailer.

Chiamati a reinterpretare la coppia di attori che ha reso leggendaria la storia scritta da Bergman, Jessica Chastain e Oscar Isaac che non dovranno far rimpiangere la recitazione di Liv Ullmann ed Erland Josephson, Marianne e Johan nell'originale.

“Scene da un matrimonio” mette al centro del racconto quanto accade nella vita personale ed amorosa dei due personaggi principali, insieme dopo dieci anni di matrimonio. Il loro rapporto non è perfetto come sembra ed è destinato ad incrinarsi. All'epoca il film era stato inizialmente pensato come una miniserie articolata in sei puntate per la televisione, poi presentata in una versione ridotta di 167 minuti per le sale cinematografiche. Il recente progetto statunitense è realizzato nello spirito dell'idea originale e conta tra i suoi punti di interesse l'ambientazione contemporanea del racconto che accenderà l'attenzione anche degli spettatori che non conoscono il classico svedese.

I due attori anche producers

La sceneggiatura di “Scene da un matrimonio” è opera del regista, l'israeliano Hagai Levi, già nella famiglia delle produzioni HBO. Produttori esecutivi della serie proprio i due attori protagonisti, Oscar Isaac e Jessica Chastain, quest'ultima scelta lo scorso inverno per il ruolo di Marianne che inizialmente doveva essere ricoperto da Michelle Williams che aveva dovuto abbandonare la produzione per un conflitto di impegni.

Dal trailer è evidente una certa sintonia tra i due attori principali che avevano già condiviso il set nel 2014 come coppia del giallo diretto da J.C. Chandor “1981. indagine a New York”.