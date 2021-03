Moon Knight, Oscar Isaac si allena per la serie Marvel: VIDEO

L'attore si sta preparando per interpretare il Cavaliere Lunare, come mostra un video pubblicato dalla società di produzione, la Mad Gene

Le riprese di “ Moon Knight ”, una delle future serie Marvel Studios, stanno per cominciare, ed è per questo che il protagonista Oscar Isaac ha iniziato gli allenamenti. La società di produzione della serie, la Mad Gene, ha pubblicato un video su Instagram che lo dimostra.

Le riprese di “Moon Knight”, lo show che introdurrà il personaggio di Marc Spector nel Marvel Cinematic Universe, inizieranno a breve a Budapest. L’uscita dovrebbe essere attesa tra la primavera e l’estate del 2022 su Disney+ . Per quanto riguarda la produzione della serie, troviamo Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater. Alla regia di alcuni episodi di Moon Knight ci saranno Justin Benson e Aaron Moorhead, oltre a Mohamed Diab. Ecco la trama: Marc Spector nasce come pugile, prima di entrare in marina, e divenire successivamente un mercenario. Durante una spedizione in Egitto, Spector viene ferito e rimasto in fin di vita da un suo collega. Gli egiziani per salvarlo lo portano al cospetto della statua del dio egiziano Khonshu , quest’ultimo gli appare in sogno, donandogli alcuni poteri. L’oramai ex-mercenario torna così in città, ed inizia a sfruttare al meglio la sua “seconda possibilità” divenendo un vigilante in costume. Moon Knight è bravo nel combattimento corpo a corpo, nelle arti marziali, uno stratega e un atleta a livello olimpionico. Il Dio Khonshu gli ha donato poteri da sfruttare in base alle varie fasi lunari. Tra le abilità di Moon Knight, ci sono il potere di rigenerarsi dalle ferite e lo sviluppo di forza e agilità sovrumane con la Luna Piena.

Moon Knight, i personaggi

approfondimento

Moon Knight: a Ethan Hawke va il ruolo del cattivo

Oltre all'attore guatemalteco Oscar Isaac nel ruolo di Marc Spector, nella serie ci sarà anche Ethan Hawke nel ruolo di un villain e l'attore ha recentemente spiegato il motivo per cui ha deciso di accettare la parte. "Molto, per quel che mi riguarda, dipende dalla presenza di Oscar Isaac. Penso che sia una presenza davvero eccitante nel mio settore. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda alcuni degli attori che ho incontrato quando per la prima volta sono arrivato a New York, quelli che ammiravo. Oscar è più giovane di me e mi piace il modo in cui si comporta e pensa. E, in generale, accadono delle cose positive quando sei in una stanza con le persone di cui apprezzi il modo di pensare, giusto?".

Moon Knight, dal fumetto

Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio dei fumetti creato da Doug Moench e Don Perlin, pubblicato dalla Marvel Comics. Marc Spector ha usato tre nomi falsi per non rivelare la propria vera identità: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol. Moon Knight è stato un pugile, un mercenario, un marine, un agente della CIA e persino un supereroe. E da ognuno di questi "lavori" Marc Spector ha acquisito qualcosa. Quando c'è la luna, Moon Knight sviluppa un fattore rigenerante, riuscendo a guarire anche ferite mortali, effetto che si amplifica con la luna piena. Quando si trova nell'oscurità, è in grado di diventare invisibile. Grazie al suo divino protettore, quando la luna si alza nel cielo la forza, l'agilità, i riflessi e la resistenza di Moon Knight aumentano a livelli sovrumani. Grazie alle sue molteplici personalità, Marc è immune alla telepatia e agli attacchi psichici.