Moon Knight: a Ethan Hawke va il ruolo del cattivo

Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, la star di The Good Lord Bird dovrebbe ricoprire il ruolo del "villain" della serie TV targata Marvel per Disney+

La serie TV Moon Knight, uno dei prossimi attesissimi show di Disney+ in continuità con il Marvel Cinematic Universe, ha appena aggiunto al cast un nome altisonante dello star system: Ethan Hawke.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter, l’attore nominato all'Oscar (per Boyhood e Training Day) e reduce dal successo della miniserie The Good Lord Bird vestirà i panni del cattivo. Dovrebbe infatti interpretare il villain contro cui dovrà combattere il protagonista Oscar Isaac (il suo nome non è stato ancora ufficializzato, solo “spoilerato” involontariamente su Instagram dal direttore della fotografia della serie, Gregory Middleton).



Moon Knight: l’inizio delle riprese

Le riprese di Moon Knight dovrebbero incominciare a marzo e la città che le accoglierà sarà Budapest.

Il ruolo del cattivo di Ethan Hawke

L’attore interpreterà l’antagonista e, stando al fumetto da cui la serie è tratta, il nemico principale del protagonista è Bushman.

Si tratta di un mercenario che ha lavorato in passato con Mr. Knight. Le strade dei due si sono separate quando Bushman ha assassinato con ferocia un archeologo per appropriarsi dell’oro egizio che lui e Mr. Knight avevano appena scoperto.

Il ruolo da protagonista di Oscar Isaac

Moon Knight è un personaggio che ha esordito nel mondo dei fumetti nel 1975. Nel corso degli anni ha avuto una metamorfosi che l’ha portato a impersonare prima un ex marine, poi un mercenario e infine l’incarnazione terrena del dio della luna egiziano Khonshu. Il suo vero nome è Marc Spector ma dispone di svariati alter ego, per cui si fa chiamare anche Jake Lockley e Steven Grant.

Nella serie Moon Knight per Disney+, il protagonista omonimo dovrebbe essere un vigilante dietro la cui identità fasulla si cela Marc Spector, ex agente e mercenario della CIA miliardario. Spector utilizza il proprio fondo a più zeri per finanziare le sue gesta eroiche, anzi: supereroiche. Sul punto di morte, infatti, Spector è stato salvato dalla divinità egiziana di Khonshu che l’ha dotato di poteri sovrumani.

I registi di Moon Knight

Nel cast apparirà pure May Calamawy, l’attrice egiziano-palestinese recentemente vista in Ramy (su StarzPlay in Italia). Per ora non si sa quale personaggio verrà interpretato da May Calamawy.



La carriera di Ethan Hawke

All'età di 14 anni ha esordito nel film Explorers (1985) accanto a River Phoenix e nel 1989 è stato diretto da Peter Weir nel cult movie L'attimo fuggente.

La sua filmografia annovera tra i titoli Vicino alla fine (1992), Alive - Sopravvissuti (1993), Giovani, carini e disoccupati, Prima dell'alba (1995), Gattaca - La porta dell'universo (1997), Newton Boys (1998), Paradiso perduto (1998) e Training Day (2002). Quest’ultimo gli è valso una candidatura all'Oscar. Nel 2014 viene diretto da Richard Linklater nel film Boyhood, girato nell'arco di 12 anni (2002-2013). Nella pellicola interpreta il padre del protagonista, ruolo per cui è stato nominato al Golden Globe per il miglior attore non protagonista e all’Oscar per il miglior attore non protagonista.

Ethan Hawke non solo attore: anche regista e scrittore

Ha anche scritto due romanzi, rispettivamente nel 1996 Amore giovane (The Hottest State, inizialmente pubblicato in Italia con il titolo Stato di eccitazione) e nel 2002 Mercoledì delle ceneri (Ash Wednesday).

Come sceneggiatore, nel 2005 ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sua prima sceneggiatura scritta per il film del 2004 Before Sunset (sequel di Prima dell'alba).