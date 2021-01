Thor 4, Matt Damon è nel cast del film?

Molti tabloid hanno annunciato che l’attore Premio Oscar sarebbe atterrato a Sydney - dove si stanno svolgendo le riprese della pellicola - con un jet privato e resterà in quarantena in una struttura apposita prima di raggiungere i colleghi sul set del film.

Matt Damon nel cast di Thor: Love and Thunder ? Questo il rumor che sta serpeggiando in lungo e in largo, partendo da varie testate australiane.

Nel 2020 i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente l’uscita di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo dell’epopea dedicata al Dio del Tuono (interpretato da Chris Hemsworth) in cui Jane Foster (aka Natalie Portman) diventerà la Potente Thor.

In Thor: Ragnarok (2017) è stato già diretto da Taika Waititi, interpretando una piccola parte : si è calato nei panni di un attore asgardiano che interpreta Loki (Tom Hiddleston) in una rappresentazione teatrale.

Scritto e diretto dal regista neozelandese Taika Waititi (già director di Thor: Ragnarok e alla regia del film Premio Oscar - per la migliore sceneggiatura non originale - Jojo Rabbit), Thor: Love and Thunder ha come cast per adesso ufficiale i seguenti attori. Chris Hemsworth torna nei panni del protagonista Tho r; Natalie Portman interpreterà Jane Foster; Tessa Thompson sarà Valchiria; lo stesso regista Waititi impersonerà Korg; Jaimie Alexander si calerà nella parte di Lady Sif; Chris Pratt sarà Peter Quill/Star-Lord; Dave Bautista interpreterà Drax il Distruttore; Pom Klementieff si trasformerà in Mantis; Karen Gillan sarà Nebula; a Vin Diesel spetta il ruolo di Groot e a Christian Bale quello di Gorr il Macellatore di Dei.

I tanti riconoscimenti ottenuti da Matt Damon



approfondimento

10 curiosità su Matt Damon

Nel 1998 ha vinto insieme all'amico e collega Ben Affleck il Golden Globe per la migliore sceneggiatura e l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale (oltre a essere nominato anche nella categoria migliore attore protagonista) per Will Hunting - Genio ribelle.



La sua seconda nomina agli Academy Awards è del 2010, come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Invictus - L'invincibile.

Nel 2016 si è portato a casa il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per il film Sopravvissuto - The Martian, ricevendo anche la sua quarta nomination per l'Oscar al miglior attore.



Da Il talento di Mr. Ripley (1999) a Dogma di Kevin Smith (1999), da Syriana (2005) a The Good Shepherd (2006), da The Departed (2006) a The Informant! (2009) e Hereafter (2010), i titoli cinematografici che l’hanno consacrato a divo hollywoodiano sono parecchi.



Nel 2016 è stato uno dei produttori del film Manchester by the Sea con cui ha ottenuto la nomination agli Oscar al miglior film. La pellicola ha come protagonista Casey Affleck, il fratello del suo migliore amico (Ben).