Thor: Love & Thunder, svelato l'inizio delle riprese

Thor: le riprese al via in Australia

È il 2011 quando Thor arriva sul grande schermo incassando oltre 440.000.000 di dollari, negli anni successivi l’attore australiano (FOTO) torna a indossare per altre due volte i panni del supereroe conquistando pubblico e critica grazie anche a botteghini da centinaia di milioni di dollari.

Ora, l’attenzione è tutta per la nuova pellicola Thor: Love & Thunder, attualmente in fase di pre-produzione. Stando a quanto riportato dal magazine, le riprese prenderanno il via in Australia nel marzo 2021, nel cast confermata Natalie Portman.