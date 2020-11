1/11 ©Getty

La filmografia di Matt Damon è talmente vasta da consentire a tutti i suoi fan d’avere un personaggio preferito. In molti lo ricordano per la saga di Jason Bourne. Altri invece lo hanno particolarmente apprezzato in film come “Invictus”, “Il Grinta”, “Elysium” e “Interstellar”. Dai drammi alle commedie, dalla fantascienza all’action. Un attore poliedrico, come dimostrano titoli come “The Great Wall” e “Le Mans ’66 – La grande sfida”, tra i suoi ultimi.

Matt Damon: da “Will Hunting” a “The Martian”, i suoi migliori film. FOTO