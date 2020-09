The Last Duel, ripartite le riprese con Matt Damon

Matt Damon, classe 1970, è tornato sul set del nuovo lavoro di Ridley Scott, le riprese sono in corso in Irlanda

Dopo lo stop in seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Matt Damon è tornato a lavoro sul set della pellicola The Last Duel, stando a quanto pubblicato dal magazine Independent.